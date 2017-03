A GNR apreendeu 2,2 milhões de cigarros para introdução fraudulenta no mercado quando eram transportados de forma dissimulada num camião que circulava na autoestrada do norte (A1), na zona da Mealhada.

A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra, apreendeu, na segunda-feira, na A1, na área de serviço da Mealhada/Cantanhede, “dois milhões de cigarros, e deteve um indivíduo por introdução fraudulenta no consumo”, afirma a GNR numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A apreensão da mercadoria e detenção do motorista do camião registaram-se no âmbito de “uma operação de combate às infrações tributárias, fiscais e aduaneiras”, refere a GNR, adiantando que a viatura pesada de mercadorias “aparentemente transportava” apenas caixas de plástico vazias.

Inicialmente, o condutor do veículo (que circulava no sentido Sul/Norte) tentou fazer crer que o camião seguia sem mercadoria, levando apenas caixas de plástico vazias para transporte de fruta, disse à agência Lusa fonte do Destacamento de Ação Fiscal da GNR (Guarda Nacional Republicana) em Coimbra.

Mas, “após uma verificação detalhada, foram detetados, no interior da viatura, 112 mil maços de cigarros, perfazendo um total de 2,24 milhões de cigarros sem preenchimento dos normativos legais em vigor”.

O tabaco apreendido representa “uma fuga aos impostos num total de cerca de 375 mil euros, dos quais 277 mil de imposto especial sobre o consumo e 97 mil de imposto sobre o valor acrescentado (IVA)”, afirma a GNR no comunicado.

O condutor, que foi ouvido hoje pelo tribunal, ficou sujeito a termo de identidade e residência, disse à Lusa a mesma fonte do Destacamento de Ação Fiscal da GNR.

Em 23 de fevereiro, a GNR apreendeu meio milhão de cigarros importados ilegalmente quando também eram transportados de forma dissimulada num veículo pesado de mercadorias que circulava na A1, igualmente no lanço compreendido entre Mealhada e Coimbra Norte.

Essa apreensão do tabaco, distribuído por 250 volumes, ocorreu no âmbito de uma operação de fiscalização conjunta dos destacamentos de Ação Fiscal e de Trânsito da GNR de Coimbra.

O tabaco então apreendido foi avaliado em cerca de 120 mil euros, representando uma fuga aos impostos de cerca de 93 mil euros”.