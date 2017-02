A portuguesa que estava desaparecida na Suíça desde sábado foi encontrada morta esta terça-feira, avançou fonte familiar à TVI.

Segundo a mesma fonte, o corpo foi encontrado dentro de um carro, que não se sabe se pertence à vítima.

A mesma fonte não conseguiu indicar, nesta altura, se existiam indícios de crime ou acidente.

Idalina Marlene Oliveira Gomes, de 39 anos, residia na comuna de Zug, no cantão com o mesmo nome, e terá saído de casa no sábado apenas com as chaves de casa.

O carro terá sido encontrado na área de residência.

O alerta para o desaparecimento foi dado por uma amiga que usou o site "SOS desaparecidos."

A Secretaria de Estado das Comunidades não tem informações adicionais sobre este caso. Contactada pela TVI, fonte da Secretaria de Estado indicou que ainda aguardam pelo relatório da polícia suíça para saber o que aconteceu.