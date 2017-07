Dois cidadãos afegãos foram detidos depois de terem pedido asilo político numa esquadra da PSP no Porto. Segundo o Jornal de Notícias, os homens são suspeitos de eventual ligação a grupos terroristas.

Os dois homens, com idades entre os 20 e os 25 anos, chegaram a Portugal de comboio desde a Finlândia onde, segundo o mesmo jornal, viram ser-lhes recusado o asilo.

Os suspeitos, que se apresentaram às autoridades sem documentos, foram detidos por entrada e permanência ilegal em Portugal. Na sua posse, os homens tinham mil euros em dinheiro e uma pen com fotografias de armamento, explosivos e combatentes com armas na guerra da Síria. As fotografias causaram alarme entre as autoridades, dando origem a averiguações da Polícia Judiciária (PJ) e dos Serviços de Informação e Segurança (SIS).

Um dos indivíduos terá explicado às autoridades que tinha vivido no Irão, que esteve a combater na guerra da Síria em dois períodos entre 2014 e 2015 e que as fotografias referem-se a combates na síria. Alegando ser perseguido, diz ter fugido com o amigo para a Finlândia que lhe recusou dar asilo. Daí, seguiram para Portugal de comboio, sem serem travados em qualquer controlo, acabando detidos no Porto.

Os suspeitos foram presentes a uma juíza do Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto que, depois de observar as fotografias, pediu reforço policial no edifício do tribunal que fica próximo do Quartel General da Região Militar do Norte.

Os dois afegãos estão agora detidos num centro de acolhimento temporário do SEF.

Face à sua delicadeza, o caso foi comunicado à PJ, Ministério Público e SIS e foram iniciadas as averiguações a fim de apurar a identidade dos indivíduos. Até agora, as autoridades conseguiram confirmar a presença de um dos indivíduos na Finlândia, assim como a recusa do asilo.