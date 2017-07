Uma avaria no comboio Alfa Pendular que saiu de Lisboa às 06:00 obrigou ao corte da via Sul/Norte da Linha do Norte entre Santarém e Mato de Miranda (Golegã) até às 10:03, disse à Lusa fonte da CP.

A fonte disse à Lusa que a composição avariada teve que ser rebocada até ao Entroncamento, tendo a via ficado desimpedida cerca das 10:03, altura em que foi retomada a circulação, que durante esse período se fez alternadamente numa só via.

A situação provocou atrasos em diversas composições, que irão sendo recuperados ao longo da manhã, acrescentou a fonte, confirmando que uma mulher grávida que seguia no Alfa foi transportada ao Hospital de Santarém pelos bombeiros da Golegã, devido a uma indisposição.

Os passageiros dessa composição foram mudados para o Alfa seguinte, que saiu de Lisboa às 07:00, afirmou.

Os casos relatados na imprensa regional de pessoas que se viram obrigadas a recorrer a táxis, nomeadamente por terem voos marcados, serão analisados pela empresa, adiantou.