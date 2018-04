Duas pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, em dois atropelamentos em Matosinhos, confirmou fonte do INEM à TVI24.

O primeiro acidente foi registado às 8:40, na Rua de Goa. Uma mulher, com 70 anos, foi atropelada por um autocarro da operadora Resende, tendo ficado ferida com gravidade.

A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto. No local estiveram a VMER do Hospital de São João e os bombeiros de Leixões, com uma viatura de desencarceramento.

O segundo acidente aconteceu às 9:35, do qual resultou um ferido leve, um homem de 54 anos, que teve de receber assistência hospitalar.