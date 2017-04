Mais de 50 homens estão desde a madrugada desta quinta-feira a combater um incêndio que deflagrou numa zona florestal em Mondim de Basto, Vila Real.

De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 08:45 estavam no local 56 homens, 17 veículos e dois meios aéreos.

Está a arder com alguma intensidade e há muito vento no local, o que dificulta o combate. De manhã serão acionados mais meios para o local, inclusive aéreos, para ajudar a combater as chamas”, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real.