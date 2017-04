A Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselhou a população a adotar comportamentos seguros e preventivos nas praias portuguesas, lembrando que a época balnear ainda não começou, encontrando-se sem vigilância e sinalização.

Em comunicado, a AMN, explica que a previsão meteorológica para o atual período das férias escolares da Páscoa aponta para condições favoráveis à prática balnear, pelo que aconselha todos aqueles que frequentem as praias nesta altura, a adotarem uma cultura de segurança ativa, redobrando os cuidados junto à linha de água.

“Relembra-se que a Época Balnear de 2017 ainda não se iniciou, encontrando-se as praias sem vigilância e sinalização. Assim, alerta-se para o perigo de se adotarem comportamentos de risco, devendo as medidas prevenção e segurança serem respeitadas com maior rigor”, salienta a AMN.

Assim, a autoridade aconselha as pessoas a não virar as costas ao mar, nem caminhar na areia molhada.

De acordo com a AMN, a areia molhada constitui um sinal que a água chegou recentemente àquele local, havendo o risco nessa zona de ser arrastado por um eventual golpe de mar mais severo.

É também aconselhado à população que mantenha as crianças sob permanente vigilância e não as deixar brincar na zona de areia molhada nem junto à linha de água.

“Tenha especial atenção quando entrar na água, tendo em conta que os perfis de gradiente (declive) das praias ainda não estão suavizados, existindo condições mais favoráveis para se formarem agueiros”, é referido.

A AMN lembra ainda que a temperatura da água do mar é ainda muito baixa, pelo que potencia o choque térmico.

“Em caso de dúvida relativamente ao estado do mar ou caso não saiba nadar, não arrisque e evite entrar na água”, aconselha ainda a AMN.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para os próximos dias temperaturas que podem chegar aos 26 graus Celsius em vários distritos do país.