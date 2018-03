O navio Betanzos com bandeira espanhola está encalhado desde a 01:00 desta terça-feira junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, ao largo de Lisboa, com 10 tripulantes a bordo.

Cerca da 01:00 o navio teve um blackout total à saída da barra, ficou à deriva e depois a maré acabou por levá-lo à situação em que está agora junto ao Bugio. Está encalhado”, adiantou o comandante da Capitania do Porto de Lisboa, Coelho Gil.

O comandante explicou que o blackout apaga a propulsão, a energia a bordo, ficando o navio à deriva, sem capacidade para se movimentar.

A maré pegou no navio, devolveu-o ao rio Tejo, mas pelo lado errado, para o Bugio numa área que tem muitos cabeços de areia e ele acabou por encalhar”, explicou.

O comandante Coelho Gil adiantou que “os 10 tripulantes estão todos bem". "O navio tem 118 metros e tinha saído do terminal do Beato, em Lisboa, rumo a Casablanca [Marrocos]”, disse.

A agência, a capitania e a administração do Porto de Lisboa já estão a preparar os rebocadores para proceder à operação para desencalhar o navio.

A agência responsável por retirar o navio já está a preparar os rebocadores. Agora como a maré está a vazar já não é possível rebocá-lo. Provavelmente só na próxima preia-mar que será às 18:00”, estimou.

Até às 18:00, segundo o comandante, vão decorrer os preparativos para levar a cabo a operação, que "não vai ser muito fácil”.