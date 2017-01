O Ministério Público constituiu dois arguidos no âmbito de uma investigação a um financiamento concedido pelo Montepio Geral e Banco Espírito Santo a um fundo para aquisição de terrenos, referiu esta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República.

No âmbito deste processo realizaram-se, quarta-feira, várias buscas, sendo que nenhuma dessas buscas teve lugar em instalações do Montepio Geral. No decurso das diligências foram constituídos dois arguidos”, sublinha a Procuradoria-Geral da República, numa resposta escrita enviada à agência Lusa.