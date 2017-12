Duas pessoas foram detidas e dez identificadas, após agressões entre adeptos do Basileia e seguranças dos bares no Cais do Sodré, em Lisboa.

A informação foi confirmada por fonte do Comando da PSP de Lisboa à TVI24.

As imagens das agressões foram divulgadas nas redes sociais.

Todos os detidos e identificados são adeptos do Basileia.

A PSP foi chamada ao local às 1:45 da madrugada.

O Benfica defronta esta quarta-feira o Basileia, às 19:45, no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.