Um bebé de 18 meses está desaparecido da aldeia de Serzedelo, nos arredores da Póvoa de Lanhoso, estando a ser procurado pelas autoridades, indica a Proteção Civil.

De acordo com o que a TVI apurou, o alerta foi dado por volta das 22:00. As circunstâncias do caso não estão esclarecidas.

Várias patrulhas da GNR da Póvoa de Lanhoso e dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso encontram-se a bater a zona, sob a coordenação da Proteção Civil, com equipas de busca e resgate da corporação povoense, num total de 21 operacionais e sete viaturas.