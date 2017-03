Dois argelinos clandestinos fugiram a nado de um navio atracado no terminal da Quimiport, no Barreiro, confirmou a TVI24 junto de fonte da Autoridade Marítima.

O alerta foi dado na quarta-feira, dia 1 de março, tendo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras alertado a Polícia Marítima e a Polícia de Segurança Pública.

Os dois homens foram identificados pela tripulação ainda em águas estrangeiras, durante a travessia entre Argélia e Portugal.

Depois de retidos a bordo, a guarnição do navio notificou as autoridades portuguesas e fechou os dois clandestinos na enfermaria do barco. Os dois homens conseguiram partir o vidro da janela e atiraram-se ao rio, tendo conseguido chegar a terra.

Estão a monte desde então.