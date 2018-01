Pedro Dias, acusado de três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada e outros três sob a forma tentada, não falou esta sexta-feira no tribunal da Guarda, depois de a sessão de 13 de dezembro de 2017 ter sido adiada.

A sessão do julgamento de Pedro Dias que estava marcada para 13 de dezembro de 2017 ficou sem efeito por não terem chegado os relatórios médicos de duas vítimas, disse então à agência Lusa fonte do Tribunal da Guarda.

Pedro Dias está acusado de três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, três crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, três crimes de sequestro, crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro, bem como de detenção, uso e porte de armas proibidas.

A última sessão do julgamento aconteceu a 28 de novembro de 2017.

Logo nesse dia, o juiz presidente manifestou dúvidas se no dia 13 de dezembro de 2017 o tribunal já teria as perícias pedidas para verificar as incapacidades com que ficaram António Ferreira (o militar da GNR que sobreviveu) e Lídia da Conceição (a mulher que esteve sequestrada numa casa de Moldes, Arouca).

A sessão ficou marcada para esta sexta-feira, mas o arguido não prestou declarações. À saída do tribunal, a advogada de Pedro Dias garantiu que o seu cliente "quer falar desde o princípio e vai falar".

O julgamento continua nos dias 15 e 16 de fevereiro.