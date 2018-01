Foi depositada uma série de pneus alegadamente de forma ilegal, nas margens deste rio, na freguesia de Souselo, no concelho de Cinfães. A denúncia é da associação SOS Rio Paiva que já fez chegar a queixa às autoridades.

Apesar de desconhecer quem colocou as “dezenas de pneus no meio da vegetação nas margens do Rio Paiva”, num local conhecido por “lagoa”, a associação já alertou os serviços de proteção da Natureza da GNR.

“A ocorrência está a ser investigada pelo Comando Territorial de Viseu da GNR e aguarda-se que as autoridades investiguem a origem destes resíduos e que os seus autores sejam punidos, conforme determina a legislação portuguesa”, refere, em comunicado.

A SOS Rio Paiva avisou ainda a Junta de Freguesia de Souselo da situação, “na esperança de que seja encontrada uma solução para a remoção destes resíduos”.

Infelizmente, é frequente o depósito de resíduos neste troço do rio, por serem zonas remotas, mas próximas de estradas”.

A associação conta que, recentemente, recolheu “vários sacos de lixo, próximo deste local, resultante da prática de campismo selvagem no verão” e, “nas margens, também é frequente encontrar caixas de peixe e entulho proveniente de obras”.

Todos os anos, no final da época balnear, a associação promove a iniciativa "Vamos Limpar o Rio Paiva", “que resulta na recolha de uma média de 400 quilos de resíduos das margens do rio”.

A SOS Rio Paiva apela aos cidadãos que denunciem de imediato situações deste tipo à GNR ou às autoridades locais, fazendo votos para que “a sociedade se consciencialize cada vez mais para o respeito pelo meio ambiente e pelo bem comum”.