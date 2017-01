Um incêndio destruiu, esta quarta-feira à noite, um armazém e quatro viaturas que estavam no interior das instalações em Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 21:00 e que o incêndio foi dominado cerca das 23:15.

A Estrada Nacional 121 estava às 23:30 cortada ao trânsito em Ermidas-Sado, devido ao incêndio, adiantou a mesma fonte.

Estiveram envolvidos no combate ao fogo, segundo o CDOS, 25 operacionais e nove veículos das corporações de bombeiros de Santiago do Cacém, Alvalade, Grândola e Sines.

Além dos bombeiros e da GNR, esteve também no local um responsável da Proteção Civil municipal.