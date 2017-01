A PSP de Almada identificou quatro jovens que aparecem a agredir outro adolescente de 15 anos num vídeo divulgado nas redes sociais, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP.

Segundo a comissária Maria do Céu, "a PSP já identificou e já ouviu os quatro jovens suspeitos das agressões, que ocorreram no dia 3 de novembro, em Almada, todos com cerca de 15 anos, e está a tentar identificar também todos os jovens que assistiam e que nada fizeram para tentar impedir as agressões".

De acordo com a comissária, que não especificou a data em que os jovens foram identificados, a PSP não foi chamada ao local quando ocorreram as agressões e só tomou conhecimento do caso na sequência de uma participação da mãe do jovem agredido.

Não houve flagrante delito, mas, face à gravidade da situação, a participação foi encaminhada para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada, que delegou a investigação na PSP", disse.

Nas imagens, é possível ver um grupo de jovens num parque de estacionamento nas traseiras de um prédio. O ambiente é calmo até que um dos jovens agride outro rapaz. O jovem agredido cai no chão e dois outros juntam-se às agressões.

Deixa-me dar um bico (pontapé)", ouve-se um dos rapazes dizer, enquanto os restantes gozam com o jovem que está a ser agredido sem que ninguém tente travar a violência.

Quando as agressões terminam, o jovem levanta-se, visivelmente desorientado, batendo com a cabeça numa carrinha que se encontrava ali estacionada.

Sem nunca aparecerem, ouve-se uma rapariga a dizer que o rapaz "está a sangrar" enquanto outra pede que lhe "batam mais". No entanto, um dos rapazes diz que "já chega" e a luta termina.

A mãe do jovem agredido contou à TVI24 que o filho foi alvo de uma "cilada" preparada pelo agressor. Segundo Guida , o jovem de 15 anos recebeu uma chamada de um dos agressores, mas quando chegou ao local foi recebido por sete rapazes que o agrediram sem ninguém fazer nada para travar as agressões.

O Rómulo tinha saído da escola de Almada, da EPA, e recebeu um telefonema de um rapaz que ele não reconhecia, tinha sido ex-namorado de uma rapariga com quem ele - na gíria deles - curtiu. [O rapaz] queria falar com ele “mano a mano” e então o Rómulo foi", conta, acrescentando: "O Rómulo foi lá para falar com ele sozinho e quando lá chegou encontrou sete rapazes em vez de um".

Guida Pimenta conta que ligou ao filho e este disse-lhe que estava no autocarro. No entanto, estranhou "o tempo passar" e o filho nunca mais chegar a casa nem atender o telemóvel.