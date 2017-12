A Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP), com sede em Oliveira do Hospital, acusou hoje o Governo de não responder aos seus pedidos para ser ouvida.

“Não existe, até agora, um único membro do Governo que se tenha disponibilizado para falar formalmente com a associação que representa vítimas e lesados dos fogos de 15 e 16 de outubro”, afirma a AVMISP em comunicado.

Da parte do executivo de António Costa, só se tem “sentido discriminação, distância e abandono”, cerca de 50 dias após a deflagração daqueles incêndios, que afetaram vários municípios da região Centro, acrescenta.

“Como é possível aplicar medidas, definir apoios e estabelecer estratégias sem querer, pelo menos, ouvir vítimas e lesados, que podem ajudar a particularizar e a agilizar?”, pergunta a associação, cujo porta-voz é o empresário Luís Lagos, membro da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital eleito pelo CDS-PP.

A AVMISP reitera que “as ajudas já aprovadas são injustas e discriminatórias” e questiona “por que é que as empresas dos fogos de outubro merecem menos ajudas do que as afetadas em junho”, na sequência do fogo que eclodiu no dia 17, em Pedrógão Grande.

A associação exige saber “por que é que os agricultores merecem menos ajudas do que outros empresários” e o que justifica que só haja “em média um apoio de 2.500 euros para a recuperação do interior das casas de primeira habitação” que foram destruídas.