Dois bombeiros ficaram este sábado ligeiramente feridos no quartel de Ferreira de Zêzere, distrito de Santarém, na sequência de um incêndio numa viatura, informou o comandante distrital da Proteção Civil de Santarém, Mário Silvestre.

Os dois homens foram assistidos por causa da inalação de fumos, mas estão bem.

Três viaturas foram apanhadas pelas chamas.

Estávamos no quartel de prevenção e deparamo-nos com uma situação de incêndio no nosso parque."