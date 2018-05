O corpo do homem de 43 anos, que estava desaparecido na praia de Carcavelos, em Cascais, foi encontrado no mar cerca das 13:00 confirmou a TVI24 no local.

Segundo o capitão do Porto de Cascais, o comandante Pereira da Terra, o alerta foi dado pela mulher do surfista à PSP, cerca das 2:00, depois do homem não a ter contactado às 21:30 como combinado. A PSP alertou a Polícia Marítima, às 5:19, que de imediato se deslocou ao local.

"No parque de estacionamento foi encontrado o carro e os pertences do homem, estando em falta o fato e a prancha de surf", afirmou o comandante.

A viatura que pertence ao surfista foi entregue à mulher, sem sinais de ter sido arrombada e com todos os pertences no interior.

Neste momento, estão em curso buscas no mar, com a lancha salva vidas e com a colaboração dos navios Gago Coutinho e Centauro, e junto à orla costeira, mobilizando PSP, Polícia Marítima de Cascais e Bombeiros Voluntários de Carcavelos.

No local esteve ainda o helicóptero da Força Aérea.