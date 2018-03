Uma “cidade da moda” vai ser instalada no Parque da Cidade do Porto para receber, a partir do próximo dia 22, mais uma edição do Portugal Fashion, segundo a organização.

A 42.ª edição do Portugal Fashion outono/inverno arranca no dia 17 de março com um espetáculo de moda dos Storytailors no novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, pelas 14:41, mas é no Porto que a maioria dos desfiles acontecem e, pela primeira vez, vão decorrer numa estrutura construída no Parque da Cidade batizada de “cidade da moda”.

A nova estrutura para receber os desfiles de moda do Portugal Fashion no Porto, de 22 a 24 de março, vai ter uma área de 10 mil metros quadrados, oito mil dos quais totalmente cobertos, contando também com três zonas de passarelas com mil metros quadrados cada uma, onde cabem cerca de mil espetadores por desfile, avançou à Lusa o diretor de comunicação do Portugal Fashion, Rafael Alves Rocha.

Nesta edição do Portugal Fashion, vamos seguir a lógica organizativa dos grandes ‘shows’ de moda internacionais, como as ‘fashion weeks’ de Londres, Nova Iorque e Paris, que privilegiam a realização dos desfiles em grandes estruturas amovíveis instaladas em locais nevrálgicos das cidades”, disse Rafael Alves Rocha.

No nosso caso, queremos aproveitar as potencialidades do Parque da Cidade do Porto, um espaço com excelentes condições para a organização de eventos: amplitude, comodidade, bons acessos, aprazibilidade, etc.. Em termos de conforto e funcionalidade, quer para os protagonistas dos desfiles, quer para os nossos convidados, é uma magnífica solução”, acrescentou Rafael Alves Rocha.

A organização do Portugal Fashion considera que a construção de uma “cidade da moda” vai reforçar “a capacidade promocional, a linguagem estética e a mundividência autoral de criadores e marcas”.

Depois de a dupla João Branco e Luís Sanchez, dos Storytailors, abrirem o Portugal Fashion no novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, o evento continua nesse dia com os desfiles de Alexandra Moura, Susana Bettencourt, Pedro Pedro, Alves/Gonçalves, Carlos Gil, terminando com as criações da TM Collection by Teresa Martins, marcadas para desfilarem a partir das 21:30.

A 42.ª edição do Portugal Fashion termina no dia 24 de março com o desfile do criador Diogo Miranda, pelas 23:30, na “cidade da moda”, no Parque da Cidade do Porto.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização – Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.