O trânsito está cortado desde as 08:00 de hoje no IC19 (Itinerário Complementar 19), sentido Lisboa-Sintra, devido ao despiste de um veículo ligeiro na zona de Rio de Mouro, que provocou dois feridos ligeiros, informou o CDOS.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Lisboa, o alerta para o despiste foi dado pelas 07:20, sendo que o trânsito foi cortado minutos depois para “remoção do veículo e lavagem da via”.

A fonte disse não ter previsão para a reabertura daquele troço na zona de Rio de Mouro, no sentido Lisboa-Sintra.

Do despiste, resultaram dois feridos ligeiros, que foram encaminhados para os hospitais Santa Maria (em Lisboa) e Fernando Fonseca (na Amadora), precisou.

Ao local acorreram cinco veículos de emergência dos bombeiros do Cacém, da PSP e da empresa Infraestruturas de Portugal, adiantou a fonte do CDOS.