Um comboio de mercadorias descarrilou, este domingo, em Marco de Canaveses, confirmou a TVI. O acidente não fez feridos, mas obrigou ao transbordo de vários passageiros que viajavam esta manhã, a Linha do Douro.

"A linha esteve impedida, mas a circulação já foi restabelecida", referiu à TVI24 fonte da CP.

O descarrilamento ocorreu junto à estação de Marco de Canaveses e pelo menos três vagões saíram da linha.

O comboio transportava cimento.

Segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), o descarrilamento de três vagões que transportavam cimento aconteceu pouco depois das 09:00 e a principal preocupação foi "desimpedir a via para não afetar a circulação de comboios de passageiros".

"Pelas 11:30 foi reposta a circulação" dos comboios de passageiros, disse, acrescentando que a IP está no local a avaliar os danos na via e reparar o que for necessário, sendo que retirar os vagões do local "ainda vai demorar".

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial do Porto da GNR afirmou que foi enviado para o local um carro patrulha para avaliar a situação, que não fez feridos.