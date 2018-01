Portugal está já em epidemia de gripe, mas a atividade gripal é leve a moderada. A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, deu esta quinta-feira a indicação de que o vírus dominante atualmente em circulação é do tipo B.

“Uma boa noticia”, porque geralmente a intensidade é menor do que nos vírus de tipo A. O vírus de tipo B dá geralmente épocas gripais de menor intensidade.

Em conferência de imprensa, Graça Freitas disse que a região norte está com atividade gripal moderada, enquanto nas restantes regiões do continente é ainda leve. Na terça-feira, em entrevista no Jornal das 8 da TVI, a diretora-geral de Saúde explicou que a gripe "não se espalha da mesma forma em todo o país".

Os dados das autoridades de Saúde revelam que nesta época gripal foram internados em cuidados intensivos 15 doentes, oito dos quais na última semana. Isto indicia um aumento da atividade gripal.

A vacina que tem sido administrada em Portugal não contem uma das estirpes do vírus B que está a ser dominante. Ainda assim, a DGS garante que a vacina é efetiva e que, mesmo que não impeça a doença, reduz as suas complicações.

A mortalidade está dentro da linha do que é esperado para estes meses, apesar de a DGS não ter adiantado dados concretos nesta conferência de imprensa.

Cuidado, vem aí muito frio

O frio vai chegar em força no final desta semana e de uma forma muito brusca. As temperaturas vão descer 10 graus na sexta-feira e há previsão de chuva forte em todo o território continental.

Para se proteger da gripe e de infeções respiratórias, a DGS recomenda que se vacine contra a gripe e que se vista por camadas para se proteger do frio.