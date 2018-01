Um jovem de 19 anos foi detido em Valongo, distrito do Porto, por suspeitas de posse de ficheiros de pornografia de menores, anunciou a Polícia Judiciária.

De acordo com um comunicado da PJ, “o suspeito foi abordado e detido, em situação de flagrante delito, pela prática do referido crime, tendo sido encontrados na sua posse cerca de oitenta ficheiros com pornografia infantil”.

O jovem vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.