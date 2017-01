Um acidente entre dois ligeiros de mercadorias fez, esta quarta-feira à tarde, um morto, no Grande Porto.

O alerta foi dado às 16:01 e, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o acidente aconteceu na VRI (Via Regional Interior), na Maia, junto à saída para a autoestrada 4.

As autoridades ainda não informaram se a vítima mortal seria condutor dos veículos envolvidos.

Para o local foram mobilizados elementos dos Bombeiros e do INEM da Maia.