Um incêndio ocorrido ao final da manhã deste domingo num prédio do centro de Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais, provocou um ferido ligeiro e pelo menos dois desalojados, recolhidos por familiares, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) as chamas danificaram um primeiro andar de um edifício situado na rua António José de Almeida e o fumo provocou ainda danos no segundo andar do prédio.

Um homem residente no andar afetado pelas chamas foi transportado ao hospital, aparentemente por inalação de fumos, sendo considerado ferido ligeiro, adiantou.

O alerta foi dado às 12:00 de hoje e no local estiveram 20 operacionais e sete viaturas das corporações de bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP.