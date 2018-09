As buscas para encontrar um homem que está desaparecido na albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, desde a madrugada de domingo, foram retomadas hoje de manhã, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O homem, de 51 anos, que pescava na albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, utilizando para o efeito um caiaque, está desaparecido desde a madrugada de domingo, sendo que o alerta foi dado nesse dia, via 112, às 02:17.

O homem de 51 anos, residente em Tinalhas (Castelo Branco) foi pescar no sábado, sendo que a família comunicou o seu desaparecimento via 112", disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

Segundo a mesma fonte, durante todo o dia de domingo foram efetuadas buscas na albufeira de Santa Águeda, sem qualquer sucesso.

Hoje de manhã foram novamente retomadas as buscas no local que envolvem um total de 27 militares da GNR, quatro embarcações, uma delas equipada com sonar, seis mergulhadores, quatro binómios e duas patrulhas de mota.

A GNR explicou ainda que a viatura do homem encontra-se no local e adiantou que este esteve na companhia de outro pescador que se ausentou para almoçar e que, ao regressar à albufeira, já não o voltou a ver.