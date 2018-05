O bastonário da Ordem dos Médicos afirmou à Lusa que os médicos são “consensuais” que existem várias motivações para avançarem para a greve, referindo que é preciso responsabilizar o ministro da Saúde pelos problemas existentes.

As secções regionais da Ordem agendaram reuniões gerais de médicos, tendo a primeira decorrido esta quarta-feira em Lisboa, estando marcadas para a noite de hoje reuniões em Coimbra e no Porto.

O bastonário garantiu que a Ordem vai apoiar os médicos que decidirem aderir à greve de três dias, que começa a 08 de maio, mas salientou que isso não chega e que são necessárias outras medidas.

Foram discutidas algumas iniciativas que vão ser implementadas. Para além das denúncias das insuficiências que existem no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e que já começaram a ser feitas pela Ordem e Sindicatos, que são muitas, é necessária uma responsabilização do Ministério da Saúde pelas deficiências que existem no SNS”, frisou.