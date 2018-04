Dois militares da GNR foram detidos, numa operação do Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Vila Real, por tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, aquela força policial refere ainda que foram detidos outros dois suspeitos.

"No âmbito de uma investigação desenvolvida pela Guarda Nacional Republicana (GNR), foram realizadas quatro buscas domiciliárias nos concelhos de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Aveiro, tendo resultado na detenção de quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 24 e 35 anos, dois dos quais são militares da GNR", lê-se no comunicado.

Nas buscas foram ainda apreendidos 265 gramas de folhas de cannabis, 236 gramas de cocaína, 104 gramas de haxixe, 29 gramas de metanfetaminas, cinco gramas de cogumelos alucinogénios e nove selos de LSD.

Os detidos vão ser presentes a tribunal na quarta-feira.

Guarda prisional suspeito de tráfico de droga

A PSP deteve esta terça-feira, numa rua de Braga, um guarda prisional suspeito de tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a PSP refere que o detido, de 47 anos e colocado no Estabelecimento Prisional de Braga, tinha haxixe suficiente para 127 doses e 320 euros, dinheiro alegadamente com “proveniência ilícita”.

A PSP contou com a colaboração da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O detido vai ser presente nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal de Vila Nova de Famalicão.