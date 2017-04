O jogador do Canelas, Marco Gonçalves, que agrediu o árbitro durante o jogo com o Rio Tinto, este domingo, foi ouvido no Tribunal de Gondomar esta segunda-feira e foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

Depois do jogo, Marco Gonçalves, avançado do Canelas, garantiu que não se lembra de ter agredido um rival e, de seguida, o árbitro do encontro, embora admita que existe essa possibilidade.

«Não me lembro de o ter agredido. Foi o empurra aqui e empurra ali. Lembro-me de agarrar o árbitro, mas não sei como aconteceu aquilo. Você [jornalista] está a dizer que foi uma joelhada... talvez fosse. Se for esse o caso, eu queria mesmo pedir desculpa ao árbitro, à respetiva família e aos portugueses», afirmou, em declarações à SIC.

O árbitro teve de receber tratamento hospitalar, já que fraturou o nariz.