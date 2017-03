Sete pessoas ficaram desalojadas em Campo Maior, no distrito de Portalegre, na sequência dos ventos fortes que arrancaram os telhados de duas habitações, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, não há feridos a registar na sequência deste incidente, que ocorreu no Bairro São Sebastião.

O alerta foi dado às autoridades às 14:34.

A mesma fonte indicou que numa das habitações residiam cinco pessoas e na outra casa duas pessoas.

Fonte do município de Campo Maior disse à Lusa que estão a ser desenvolvidas diligências no sentido de realojar ainda hoje as sete pessoas.

As operações de socorro mobilizaram seis elementos dos bombeiros de Campo Maior.