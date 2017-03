O próximo concurso do Euromilhões, de terça-feira, terá um jackpot de 59 milhões de euros, em virtude de não ter sido apurado qualquer totalista no sorteio de hoje, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio vai ser atribuído a cinco apostadores no estrangeiro, que vão receber, cada um, cerca de 233 mil euros.

Seis apostadores no estrangeiro vão receber também o terceiro prémio, cabendo a cada um cerca de 45 mil euros.

No quarto prémio acertaram 23 apostadores, cinco dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 5.700 euros.

A combinação vencedora do concurso 18/2017 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 02-11-29-30-47 e as estrelas 01 e 12.

Veja também a combinação vencedora do M1lhão.