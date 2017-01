Uma mala abandonada na zona das chegadas do aeroporto de Lisboa, na via pública, levou a PSP a isolar a área, esta manhã, confirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa à TVI24.

A PSP acabou por confirmar que se tratou de um falso alarme e que a mala pertencia a um cidadão brasileiro que se esqueceu dela.

Fizemos um perímetro de segurança e estamos a avaliar a mala", disse, na altura, a fonte da PSP.

No local estiveram os agentes da PSP do aeroporto e a equipa especializada em minas e armadilhas.

O perímetro de segurança estendeu-se até à rotunda junto ao aeroporto.

O alerta foi dado às 10:10 e de imediato foram tomadas as diligências de segurança.

Fonte da ANA garantiu à TVI24 que o normal funcionamento do aeroporto não foi, no entanto, afetado.