A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR resgatou esta segunda-feira no mar Egeu 47 pessoas, duas das quais crianças e uma mulher grávida, que estavam numa embarcação insuflável de cerca de 10 metros.

O resgate foi feito pelos militares da UCC que estão destacados na ilha grega de Samos no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (Frontex).

Em comunicado, a GNR refere que a embarcação da UCC, que se encontrava a patrulhar aquela área, recebeu o alerta após uma equipa de vigilância, através de equipamento de visão térmica, ter detetado uma embarcação insuflável de cerca de 10 metros.

Após dirigirem-se ao local, os militares da UCC resgataram um dos migrantes que já se encontrava na água com sintomas de exaustão e hipotermia e acompanhou a embarcação com os restantes migrantes até terra, onde foram encaminhados em segurança para as autoridades locais, refere a GNR.

Das 47 pessoas resgatadas, 35 eram homens, 10 mulheres, uma das quais grávida, e duas crianças.

A operação Frontex tem como principal objetivo prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.