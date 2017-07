Já se sabe em detalhe a lista do material de armamento roubado dos paióis de Tancos. A lista foi divulgada pelo jornal El espanhol, citando fontes do Governo de Madrid.

1.450 cartuchos de 9 mm

22 bobinas de fio para ativação por tração

1 disparador de descompressão

24 disparadores de tração lateral multidimensional inerte

6 granadas de mão de gás lacrimogéneo CS / MOD M7

10 granadas de mão de gás lacrimogéneo CM anti-motim M / 968

2 granadas de mão de gás lacrimogéneo Triplex CS

90 granadas de mão ofensivas M321

30 granadas de mão ofensivas M962

30 granadas de mão ofensivas M321

44 granadas foguete antitanque carro 66 mm com espoleta M4112A1 com lançamento M72A3 --M/986 LAW

264 unidades de explosivo plástico PE4A

30 CCD10 (carga de corte)

57 CCD20 (carga de corte)

15 CCD30 (carga de corte)

60 iniciadores IKS

30,5 lâminas KSL (lâmina explosiva)

Curiosamente, o Governo português não quis divulgar a lista mas um jornal do país vizinho publico-a. E o Exército também não revelou a quantidade exacta de material de guerra que desapareceu dos paióis.

"As forças de segurança europeias, que já estavam em plano alerta, têm agora uma nova razão para se preocuparem", diz o jornal espanhol

O inventário agora exposto pela imprensa espanhola e transcrito para todos os meios portugueses faz parte da informação, e inventário de todo o material que desapareceu de Tancos, e ao qual as forças antiterroristas espanholas tiveram acesso.

Segundo o El Espanhol, fonte do ministério do Interior daquele país confirma que Portugal tem estado em contato com Espanha depois de um roubo que mantém alerta toda a Europa. Numa altura em que o ministro da Defesa português, Azeredo Lopes não descartou a hipótese do material ir parar a mãos terroristas.

Também a Unidade de Nacional ContraTerrorista estará a colaborar na investigação como noticiava ontem o Diário de Notícias.

Entretanto, a embaixada dos Estados Unidos em Lisboa aumentou o nível de Segurança face ao aproximar da data comemorativa do 4 de julho.