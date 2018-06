A água foi um dos últimos focos de apreensão por parte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

Através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, a Autoridade desencadeou diligências de investigação sobre um crime de fraude sobre mercadorias, relativamente a suspeitas sobre uma marca de água engarrafada, que estaria a ser objeto de falsificação em Portugal e vendida no mercado como se fosse genuína.

As investigações indicam que garrafões de água, proveniente de um país da União Europeia, após serem utilizados em máquinas automáticas dispensadoras existentes em Portugal, eram novamente reutilizados pelo distribuidor português, sedeado no distrito de Braga, para abastecer novamente as máquinas com água diferente da original", disse em comunicado.