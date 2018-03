O incêndio que deflagrou hoje de manhã no centro de dia de Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis, e que levou à evacuação do edifício, foi extinto pouco mais de uma hora após ter deflagrado, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.

O incêndio, que deflagrou às 09:48, foi dado por extinto às 10:55.

Em declarações à Lusa, Eduardo Resende, vice-presidente do Centro Social e Paroquial de Nogueira do Cravo, que gere o centro de dia, disse que o incêndio teve origem num recuperador de calor.

Foi o sobreaquecimento do recuperador de calor que fez com que começasse a arder o forro de madeira do teto”, disse o mesmo responsável, adiantando que o fogo foi logo apagado, devido à rápida intervenção dos bombeiros.

Eduardo Resende referiu ainda que, mal começaram a ver o fumo, procederam à evacuação do edifício.

Os 20 idosos que se encontravam no local foram transferidos para o posto médico, que se situa nas imediações, e, entretanto, já regressaram ao centro de dia.

Ao local acorreram os Bombeiros de Fajões com dez operacionais apoiados por quatro viaturas.