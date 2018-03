A Câmara de Tomar apresentou uma queixa à Agência Portuguesa do Ambiente, à GNR e a à PSP, "face aos focos evidentes de poluição existentes no rio Nabão desde ontem, dia 1 de março", anunciou esta sexta-feira o município.

O município encontra-se a recolher amostras para enviar para laboratório certificado, tendo igualmente solicitado uma audiência, com carácter de urgência, ao senhor ministro do Ambiente", refere a nota da Câmara de Tomar.

Fotografias e vídeos têm vindo a ser partilhados por residentes na cidade no Facebook, na página do grupo "Tomar-Movimento contra a poluição e a favor da preservação do rio Nabão", que mostram a sujidade no rio.