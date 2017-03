Um incêndio num prédio na Baixa da Banheira, na Moita, destruiu uma habitação e motivou a evacuação de uma escola básica, disse à Lusa o presidente da junta de freguesia, referindo que não há feridos.

O incêndio ocorreu num andar de um edifício da Rua do Douro. Infelizmente, uma família perdeu tudo o que tinha, porque a habitação ficou destruída, e vai precisar do apoio da comunidade", disse à Lusa o presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco.

O autarca explicou que os danos ficaram circunscritos apenas ao andar em causa devido à pronto intervenção dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal confirmou à Lusa que o incêndio que ocorreu num segundo andar, pouco depois das 14:00.

Nuno Cavaco disse ainda que a escola básica n.º 4, que fica junto ao prédio onde ocorreu o incêndio, foi evacuada por precaução.

A escola foi evacuada de acordo com o Plano de Emergência e a evacuação decorreu de forma ordeira e serena pela ação dos professores e auxiliares, bem como pelo bom comportamento dos meninos", explicou.

O autarca referiu que as crianças e funcionários voltaram à escola depois de garantidas todas as condições de segurança, apesar de as aulas não terem sido retomadas.

No local estiveram os bombeiros da Moita e os bombeiros Sul e Sueste, do Barreiro, para além da PSP.