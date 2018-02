Os professores ameaçam com uma greve na semana de 12 a 16 de março se o Governo não apresentar soluções às suas reivindicações, segundo uma resolução aprovada num plenário em Lisboa.

De acordo com a resolução, entregue no Ministério da Educação por uma delegação liderada pelo secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, a paralisação, a realizar-se, será no país todo.

Em causa, está, segundo Mário Nogueira, a falta de apresentação de propostas, por parte do Governo, em relação a matérias como reposicionamento de carreiras, recuperação do tempo de serviço congelado, horários de trabalho e aposentação.

A proposta de convocação da greve, será apresentada pela Fenprof às outras organizações sindicais de professores numa reunião a 09 de fevereiro.

À porta do ministério estiveram concentrados cerca de 300 professores e educadores que estiveram, horas antes, reunidos em plenário.