Uma mulher com cerca de 40 anos está desaparecida ao largo da costa de Ílhavo, Aveiro, depois de ter sido levada por uma onda, confirmou a TVI.

Segundo informou fonte da Marinha, o acidente aconteceu junto ao segundo esporão da Praia da Costa Nova.

Junto ao mar estavam dez pessoas, quatro foram arrastadas pelo mar. Três sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas em ambulâncias.

Tivemos dez pessoas que vieram observar o mar. Quatro aproximaram-se de mais e foram arrastadas. Três delas saíram da água e uma senhora, com cerca de 40 anos, está desaparecida", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.

Carlos Isabel referiu que ainda estão a decorrer buscas para tentar encontrar a mulher desaparecida.

Tenho uma lancha a tentar sair à barra, porque está um mau tempo tremendo, e temos policia apeada no local, com viaturas todo-o-terreno", adiantou.

Os bombeiros de Ílhavo têm no local 12 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

O alerta foi dado às 19:45.

O litoral de sete distritos de Portugal continental vai estar até às 23:59 desta quinta-feira sob aviso vermelho, o máximo, devido à forte agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os distritos sinalizados são: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

No país há ainda vários avisos laranja e amarelos em vários distritos e algumas zonas das regiões autónomas, devido a agitação marítima, vento e chuva.

Apenas os distritos de Santarém e Évora não estão sob qualquer aviso meteorológico.