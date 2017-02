Uma derrocada num prédio na Avenida Ivens, na Cruz Quebrada, junto à Marginal, fez dois feridos nesta quinta-feira, confirmou a TVI24 junto do INEM.

As vítimas são dois homens, de 28 e 70 anos, que terão sofrido ferimentos ligeiros. Uma foi assistida no local e outra transportada ao hospital.

O desabamento terá ocorrido sobre uma cave de um edifício de quatro andares, após queda de parte do piso do rés-do-chão. Na cave existem apenas as fundações do prédio, apurou a TVI24 junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Este rés-do-chão estava desabitado e pertence ao Novo Banco, que se deslocou ao local para fazer a apropriação do imóvel. Um funcionário do banco, um técnico de certificação energética e o inquilino do primeiro andar estavam no local quando cerca de um metro quadrado do chão abateu.

O andar foi interditado", contou uma moradora à TVI24, acrescentando que o prédio "tem problemas de fundações e todas elas têm de ser recuperadas". "[O prédio] Está a necessitar de obras a todos os níveis".

Os moradores acreditam que este incidente vai agora acelerar a intervenção da Câmara de Oeiras no bairro camarário, sendo que a "avaliação está feita há muitos anos pelo MNEC e pela Câmara".

O alerta foi dado às 11:25 e no local esteve uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM (Amadora), os bombeiros voluntários do Dafundo e também a Polícia de Segurança Pública.