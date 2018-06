As fronteiras aéreas portuguesas vão ser reforçadas com mais inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de hoje até 30 de setembro devido ao aumento do fluxo de passageiros nos aeroportos durante o verão.

Segundo o SEF, o aeroporto de Lisboa será reforçado com mais 36 inspetores, o de Faro com mais 13, o aeroporto Sá Carneiro no Porto terá mais 16, o de Ponta Delgada dois e o Funchal também dois.

Com este reforço passam a exercer funções no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa um total de 212 inspetores afetos ao controlo de fronteira.

Nos primeiros quatro meses deste ano foram controlados quase um milhão e meio de passageiros, nas chegadas, no aeroporto de Lisboa.