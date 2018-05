Militares portugueses em missão na República Centro Africana envolveram-se, nesta terça-feira, numa troca de tiros na capital, Bangui, durante uma operação de proteção de civis, revelou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) em comunicado.

No incidente, que não provocou feridos, os militares da Força de Paraquedistas foram chamados a intervir "para responder a uma situação de troca de tiros próximo de uma igreja católica", numa operação da missão das Nações Unidas na República Centro Africana (MINUSCA).

A força portuguesa foi ativada "com o objetivo de proteger os civis e recolher informação para esclarecer a situação", indicou o EMGFA.

Ao chegarem às proximidades do local dos confrontos, a Força portuguesa foi flagelada com vários disparos de armas ligeiras, tendo prosseguido movimento para a referida Igreja. Depois de reorganizados defensivamente na igreja, juntamente com outras unidades de capacetes azuis da MINUSCA e elementos da polícia local, com o fim de proteger a população, a Força portuguesa executou fogo e movimento, efetivando a segurança na área."