Um paraquedista, de 70 anos, ficou este sábado ferido com gravidade, na sequência de um acidente ocorrido no aeródromo de Évora, tendo embatido no solo, disse à agência Lusa uma fonte dos bombeiros.

A fonte dos bombeiros não avançou mais pormenores sobre o acidente, mas, de acordo com o calendário de atividades publicado na página na Internet da Federação Portuguesa de Paraquedismo, decorrem este fim-de-semana no aeródromo de Évora provas da Taça de Portugal de paraquedismo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o acidente foi dado às 18:04, tendo o ferido sido transportado para o hospital de Évora.

De acordo com a mesma fonte, foram mobilizados para o local, operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários de Évora, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a PSP.