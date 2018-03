A Câmara de Oeiras encerrou hoje a estrada Marginal entre Paço D’Arcos e o Alto da Boa Viagem, no sentido Cascais-Lisboa, devido à agitação marítima, disse fonte da autarquia à Agência Lusa. Pouco depois, ao que a TVI apurou no local, a via voltou a reabrir ainda que com o trânsito condicionado.

Segundo a mesma fonte, a preia-mar ocorre às 15:07 e estão previstas para a zona vento com rajadas de 100 quilómetros por hora e forte agitação marítima.

Aldeias sem eletricidade

Os 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Vila Real, cerca de 1.200 pessoas do vale da Campeã, continuam hoje sem eletricidade, devido aos postes e fios derrubados pela neve e gelo, e escolas e comércio estão fechados, disse o presidente da junta.

Jorge Maio referiu que, dois dias depois, mais de 60% da freguesia ainda está sem eletricidade. Mas o problema é também comum, à vizinha União de Freguesias de Quintã, Vila Cova e Pena, acrescentou.

Fonte da EDP Distribuição disse à agência Lusa que a linha que alimenta a Campeã tem 13 postes partidos na zona da serra do Marão e frisou que a empresa está a tentar, ainda durante o dia de hoje, repor a situação e colocar os postes e linhas no lugar.

Homem desaparece na Madeira

Um homem está desaparecido nos mares da Madeira depois de ter sido na quarta-feira à noite arrastado por uma onda na Praia Formosa, no Funchal.

Segundo as autoridades, trata-se de um homem na casa dos 60 anos, que “não é nacional mas vive em território nacional" e existe a fraca probabilidade de o homem ser encontrado num curto espaço de tempo.

Voos cancelados em Lisboa e Porto

O mau tempo no centro e norte da Europa levou esta quinta-feira ao cancelamento de 10 voos com origem nos aeroportos de Lisboa e do Porto, disse à agência Lusa uma fonte da ANA - Aeroportos de Portugal.

Os 10 voos cancelados tinham como destino os aeroportos de Genebra, na Suíça, que foi encerrado esta manhã devido à neve, e do Reino Unido.

No site da ANA verifica-se também o cancelamento de dois voos tendo como destino e origem o Funchal, na Madeira.

O aeroporto de Genebra foi encerrado esta manhã na sequência de um nevão, anunciaram as autoridades aeroportuárias suíças.