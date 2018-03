A chuva e o vento forte que se fizeram sentir, em todo o país, durante a manhã desta quinta-feiram obrigaram a que o Campeonato Nacional das Profissões, em Beja, fosse evacuado por "receio de que as teias cedessem", segundo apurou a TVI24.

No entanto, uma das tendas chegou mesmo a ceder e uma voluntária da cozinha foi atingida pela estrutura, tendo sido transportada ao Hospital de Beja para ser assistida.

O fim do campeonato foi antecipado para esta quinta-feira. Os cerca de 400 concorrentes foram dispensados ao final da manhã, estando apenas no local os responsáveis para desmontar as tendas e recolher os materiais.