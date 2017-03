O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou Ruy de Carvalho, que comemora 90 anos, com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito, enaltecendo a bondade do ator e sua capacidade de tornar Portugal melhor.

No dia em que comemora 90 anos, o ator Ruy de Carvalho foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, onde foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.

O que o torna irrepetível é a bondade, a preocupação de encontrar no fundo da angústia mais profunda uma luz de esperança. Ao fim e ao cabo, de tornar o nosso Portugal melhor", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Por isso, referiu o chefe de Estado, Ruy de Carvalho recebe mais um "sinal do apreço de todos os portugueses traduzido na Grã-Cruz da Ordem do Mérito.

90 anos são 90 anos. E 75 anos de palco são 75 anos. Mas estes, os do nosso querido amigo Ruy de Carvalho, são especiais porque foram vividos a dar felicidade a todos nós", elogiou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República enalteceu o desempenho de Ruy de Carvalho no "teatro, cinema, televisão e na vida", sempre "com a mesma presença".

Forte de caráter, personalidade, respeito do outro, ternura, capacidade para olhar para o lado bom das pessoas e das coisas. Não que ignorasse o lado triste, mesmo dramático de tanta pobreza, física e espiritual, de tanta solidão, de tanta maldade, de tanto desespero. Disso também soube e a isso deu expressão ao longo de décadas", vincou.

Depois do discurso, Marcelo Rebelo de Sousa impôs as insígnias a Ruy de Carvalho, que estava visivelmente emocionado.

Depois da curta cerimónia - na qual estava presente o neto mais velho do ator – seguiu-se um momento a sós entre Ruy de Carvalho e o Presidente da República, longe das câmaras e dos jornalistas.

À saída, na Sala das Bicas, o ator que hoje é também aniversariante confessou: "eu acho que chorei. Não é feio um homem chorar, pois não?".

Ele disse coisas que me tocaram profundamente. Eu conheço-o há muitos anos, conheci-o ainda era um rapazinho novo, em Moçambique. Foi lá que travei pela primeira vez contacto com uma pessoa tão aberta como ele é", revelou.

Esta foi a quinta condecoração que Ruy de Carvalho recebeu no Palácio de Belém, que na sua opinião, juntamente com os restantes prémios e homenagens, provam que tem "sido útil ao país".

Ruy de Carvalho lamenta abandono da Cultura

O ator Ruy de Carvalho lamentou que a cultura em Portugal esteja "um bocadinho abandonada" e pediu aos jornalistas para combaterem o Presidente norte-americano.

Ruy de Carvalho falava aos jornalistas na sala das Bicas, no Palácio de Belém, em Lisboa, à saída da cerimónia na qual o Presidente da República.

Vamos com coragem, rapazes. Vamos pensar que o ministro da Cultura está a ouvir o que estamos a dizer. Eu acho que a cultura em Portugal está um bocadinho abandonada, que precisa de ser posta em cima", respondeu Ruy de Carvalho quando questionado sobre a mensagem que gostaria de deixar aos restantes atores.

O ator recordou que "um povo culto é um povo que sabe fazer aquilo que quer", considerando que "o povo só ordena quando tiver capacidade para governar".

Desejo-vos um bom trabalho sempre e que tenham a profissão mais digna do mundo, que é o jornalismo, e que combatam o Trump, com aquilo que ele diz dos jornalistas. São grandes lutadores, os jornalistas, e colaboram muito no desenvolvimento do país quando trabalham nesse sentido", disse, dirigindo-se diretamente aos jornalistas presentes.

Na opinião de Ruy de Carvalho, "qualquer reconhecimento que seja feito aos atores e aos artistas em geral contribui sempre para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade" e é por isso que o público é tão necessário, seja para aplaudir ou para patear.

Estou muito feliz, como calculam. É uma linda condecoração que recebi hoje, é um mérito que eu julgo que mereço pelo trabalho que fiz e pela vida que tenho feito como homem e como profissional do teatro", assumiu.

O ator assegurou que vai trabalhar sempre que o chamem: "nunca negarei o trabalho porque trabalhar ajuda-me a viver melhor".

Questionado sobre o que significavam os 90 anos que hoje completa, Ruy de Carvalho começou por dizer que estava muito emocionado e, deixando o microfone para trás, deslocou-se para mais perto dos jornalistas para ouvir as questões.

Estou rico, minha filha, estou muito rico", disse, visivelmente emocionado.

A quem lhe pede que nunca morra, o ator lamentou não poder garantir que isso possa ser realidade, mas deixou um apelo: "foi-nos dada uma coisa que temos que respeitar que é a vida. Não deixem de viver a vida nunca".

Rui de Carvalho despediu-se do Palácio de Belém com um "até logo aqueles que forem à minha noite", referindo-se à homenagem no Salão Preto e Prata, do Casino Estoril, num espetáculo em que participam vários artistas, entre os quais Rui Veloso, Dulce Pontes, Luís Represas e Toy, além dos atores João e Henrique de Carvalho, respetivamente filho e neto do ator.