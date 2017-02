As autoridades marítimas removeram, esta terça-feira, o cadáver de uma baleia de barbas, que estava à deriva no Canal do Faial e constituía perigo para a navegação. A informação foi confirmada à TVI pelo comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto da Horta.

“Felizmente, conseguiu-se retirá-lo da água. Porque para um navio de grande porte não, mas para uma embarcação ligeira, o abalroar de um objeto destes que ainda tem algum peso pode constituir algum perigo”, adiantou o comandante Rafael da Silva.

De acordo com a mesma fonte, o cetáceo, com cerca de três metros, tinha sido avistado por uma embarcação do tráfego local, que deu o alerta. Seguiu-se o trabalho de deteção e seguimento para posteriormente se proceder à sua remoção do mar.

Animal tinha cerca de três metros de comprimento

Os trabalhos foram levados a cabo pelo Comando-local da Polícia Marítima da Horta, em conjunto com a Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM) e com a Portos dos Açores SA. Ao todo, estiveram envolvidos técnicos da DRAM e agentes da Polícia Marítima do comando local da Horta, apoiados por uma lancha da Portos dos Açores.

O animal foi rebocado para o porto da Horta e posteriormente conduzido para um aterro.​​

De acordo com a mesma fonte, não é invulgar a deteção de animais deste tipo mortos no mar dos Açores. Sendo que, ao contrário do que aconteceu neste caso, os fenómenos mais frequentes de animais mortos é já na orla costeira, dificultando a remoção, até por causa da configuração da orla costeira dos Açores.