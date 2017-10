A Proteção Civil divulgou esta quinta-feira a lista com os nomes das 45 vítimas que perderam a vida nos incêndios rurais de 15 e 16 de outubro. No documento, as autoridades confirmam que existem ainda dois desaparecidos.

A lista foi compilada com a colaboração de várias entidades, nomeadamente, a Proteção Civil, Polícia Judiciária, GNR e Instituto de Medicina Legal. O comunios quais incidiram maioritariamente nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, e cuja causa de morte e relação com os incêndios se encontram em investigação.

"As vítimas mortais deram entrada no INMLCF e foram identificadas por perícia médico-legal e ou judiciária, num total de 45 vítimas", lê-se no documento.

O comuncidado desta que os incêndios com vítimas mortais "incidiram maioritariamente nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu" e destaca que as "causas de morte" e a relação com os incêndios estão "em investigação".

As vítimas surgem listadas pelo nome, seguido do município. A lista engloba os nomes das vítimas que morreram no local, mas também os nomes das vítimas que vieram a falecer em momento posterior em unidade hospitalar.

Vítimas Dos Incêndios de Outubro 2017 by Paula Oliveira on Scribd